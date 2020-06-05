Лондон, , 20:25 — REGNUM Исследование, проведенное Управлением национальной статистики Великобритании, дало представление о том, как британцы ведут себя и чувствуют себя в облегченных условиях карантина. Результаты исследования размещены на сайте организации.

Так, подавляющее большинство (девять из десяти человек) заявили, что выходили на улицу за неделю до того, как их обследовали на наличие коронавируса. При этом только 28% сообщили, что использовали маски для лица вне своего дома в течение этого семидневного периода.

Кроме того, 40% работающих респондентов заявили, что выходили из дома, чтобы отправиться на работу и обратно, по сравнению с 36% неделей ранее. И столько же — 41% — заявили, что чувствовали себя в безопасности, находясь вне своего дома — это на пять процентных пунктов больше, чем неделей ранее.

При этом 63% родителей в Англии чувствовали себя неуверенно, отправляя своих детей обратно в школу в июне, и 69% сказали, что обеспокоены тем влиянием, которое коронавирус оказывает на их жизнь сейчас.

Опрос проводился в период с 28 по 31 мая с участием 2500 человек.

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