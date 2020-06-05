Москва, , 17:16 — REGNUM На пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут проводить экспресс-тесты на коронавирус среди абитуриентов. Об этом 5 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

В пресс-службе ведомства отметили, что на данный момент такая возможность рассматривается. Однако решения пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал, что систему распознавания лиц продолжат применять на ЕГЭ, как это делалось ранее.

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