Москва, 5 июня 2020, 18:53 — REGNUM Столичные парки и природные территории, за исключением парка «Зарядье», с 1 июня снова стали доступны для прогулок и занятия спортом.

Лавочками пользоваться пока что запрещено
Лавочками пользоваться пока что запрещено
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Начало июня в Москве выдалось холодным и дождливым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пока что людей в парках немного
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В связи с продлением режима самоизоляции в Москве, парки работают с некоторыми ограничениями: пока что закрыты спортивные и детские площадки, фудкорты, запрещено использование лавочек и беседок. Кроме того, посетителям парков рекомендуется соблюдать дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты. Во многих парках на прогулочных дорожках нанесена специальная разметка, напоминающая о дистанции.

При посещении парка необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Разметка в парке «Сокольники»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Сокольники»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фудкорты пока не работают
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Сокольники»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Сокольники»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

На этой неделе особого ажиотажа в парках не наблюдалось, причина — дождливая и прохладная погода в Москве. Посмотрим, изменится ли ситуация с приходом обещанной жары и справятся ли парки с потоком людей, которые не упустят возможность наконец-то подышать свежим воздухом.

Фонтаны пока не заработали
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Велопрокат уже заработал
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «ВДНХ»
Дарья Антонова © ИА REGNUM