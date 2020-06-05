Казань, , 17:55 — REGNUM В первую половину июня в Казань вернутся несколькими авиарейсами туристы из пяти стран. Информацию об этом опубликовал Минкомсвязь России в своем Telegram-канале.

В столицу Татарии приземлятся воздушные суда из Таиланда, Армении, Турции, Киргизии и Индонезии. Так, в четверг, 11 июня ожидаются авиарейсы из Денпасара и Бангкока. На понедельник, 15 июня, запланированы перелеты из Еревана и Антальи. В среду, 17 июня аэропорт «Казань» примет воздушный борт из Бишкека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 5 июня отменили требование о двухнедельной самоизоляции для тех, кто приезжает в республику из других регионов, но для туристов, вернувшихся из-за рубежа, 14-дневная самоизоляция обязательна.

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