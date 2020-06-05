5 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Следует начать модернизацию национальной системы здравоохранения с пересмотра стратегических приоритетов. Первый приоритет понятен. Это отныне готовность и способность медицинских учреждений России к эффективному отражению вирусных атак на наших граждан.

Владимир Лепехин, , 20:28 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире поставила вопрос о необходимости модернизации в РФ национальной системы здравоохранения. По мнению директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, это сегодня важнейший вопрос всей внутренней политики государства, так как в ближайшие годы человечеству следует ожидать череды вирусных инфекций.

Российское здравоохранение Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Владимир Анатольевич, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в апреле 2020 года отметил, что пандемия коронавируса является поводом для модернизации российской системы здравоохранения. Вы в течение последних двух месяцев опубликовали ряд статей, также касающихся этой темы. Как вы оцениваете заявление главы Минздрава, а также действия ведомства в направлении модернизации названной системы?

— Начну с того, что считаю заявление министра здравоохранения не только правильным, но и абсолютно своевременным. Думаю, что позиция Минздрава, обозначенная его главой в самый разгар пандемии коронавируса как курс на модернизацию национальной системы здравоохранения, стала одним из основных факторов, позволивших России достичь тех минимальных показателей смертности от COVID-19, которые фиксирует статистика.

Благодаря самоотверженной работе врачей и вовремя принятым Минздравом соответствующим мерам, критики России, разгонявшие в западных СМИ русофобскую волну по поводу якобы катастрофического состояния нашей системы медобеспечения, были посрамлены.

Вместе с тем пандемия выявила и целый ряд пробелов в организации эффективных медицинских услуг населению, в том числе, стратегического характера. Уже только поэтому мало заявить о необходимости модернизации данной сферы, надо еще и постараться, чтобы осуществить в здравоохранении реальные перемены к лучшему. Это необходимо для того, чтобы в будущем отражать атаки любых вирусов уже на «дальних подступах» к нашей стране.

Очевидно, что обеспечение здоровья наших граждан и защита их жизней должны стать важнейшей задачей общества и государства на обозримый период. Сегодня счет заболевшим и погибшим от COVID-19 в России идет на тысячи, а завтра в страну может прийти новый, модифицированный вирус — и счет может пойти уже на сотни тысяч или даже миллионы людей. И это главный вывод, который следует сделать, анализируя итоги происходящего.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко Duma.gov.ru

ИА REGNUM: У некоторых наших сограждан есть опасения, что после того, как чиновники за последние 30 лет закрыли более половины медицинских учреждений, минимизировали число стационаров и вирусологических лабораторий, в ближайшие годы мы можем удариться в другую крайность, когда все силы будут брошены на строительство инфекционных больниц. Между тем сегодня «ковидные больные» заслонили собой всё и вся — люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и многие другие оказались вне должного внимания медиков.

— Когда я говорю о необходимости модернизации названной сферы, я имею в виду системное обновление всего, что имеет отношение к здоровью людей — и не только силами Минздрава, но правительства в целом по поручению главы государства. Начиная с самых основ, например, со статуса медотрасли, значение которой — с точки зрения проблем национальной безопасности — сегодня принижено. Нужно понимать, что здоровье человека и его дееспособность — это важнейший ресурс 21 века. Минздрав должен стать одним из ключевых ведомств в системе органов власти РФ, и финансироваться это направление должно сегодня в не меньшей степени, чем проекты Министерства обороны.

Очевидно, следует начать модернизацию национальной системы здравоохранения с пересмотра стратегических приоритетов. Первый приоритет понятен. Это отныне готовность и способность медицинских учреждений России к эффективному отражению вирусных атак на наших граждан.

Второй — создание системы самообеспечения страны необходимыми медицинскими мощностями, оборудованием и специалистами. Третий приоритет — полное обеспечение отрасли передовыми технологиями лечения, а также лекарственными препаратами и сырьем для их изготовления.

Поликлиника Samregion.ru

ИА REGNUM: Многие эксперты отмечают, что крупнейшие фармкорпорации контролируют сегодня не только чиновников ВОЗ, но и правительства многих стран. Не кажется ли вам, что в таких условиях производство лекарственных средств, в особенности тех, что направлены на профилактику инфекционных заболеваний, как никогда должно быть прерогативой отечественного производителя?

— По-моему, в этом вопросе двух мнений быть не может. Сегодня практически перед каждой страной мира встает вопрос о том, где брать лекарственные препараты в ситуации, когда пандемия продолжается, а их собственное производство большинству государств не по силам.

И в этом смысле, конечно же, существует опасность, что под предлогом необходимости скорейшего блокирования коронавируса, например, в России, нам будут навязываться препараты зарубежного производства, а применение предлагаемых лекарственных средств будет продавливаться усилиями лоббистов без проведения в РФ надлежащей экспертизы её безопасности.

ИА REGNUM: Пандемия показала, что многие жизненно необходимые россиянам лекарства производятся за рубежом, а если какие-то из них и производятся в России, то их существование постоянно критикуется теми, кто предпочитает лечиться или лечить иностранными лекарствами. Какие в будущем будут использоваться средства для профилактики и лечения различных инфекционных заражений: отечественного производства или же их будут поставлять нам из заграницы?

— Задача перемен в российской системе здравоохранения предполагает пересмотр всей стратегии и планов развития в РФ фармацевтической промышленности. Речь идет не только об определении перечня лекарственных средств и сырья для их производства, которые необходимо производить исключительно в России.

Но также о надлежащей правовой защите этого приоритета, о соответствующем государственном заказе, о совершенствовании системы контроля за качеством производимых препаратов, о внесении соответствующих корректировок в федеральные целевые программы, предполагающие импортозамещение в области производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

К примеру, сегодня чрезвычайно остро стоит проблема поиска лекарств, способных эффективно отражать вирусные угрозы. В этом смысле, с одной стороны, поставлена задача разработки собственной вакцины против COVID-19, с другой — Минздрав проводит соответствующие экспертизы в отношении зарубежных препаратов, используемых при лечении коронавируса.

Полагаю, что курс, взятый президентом страны на суверенизацию государства в январе 2020 года, должен касаться, в том числе, обеспечения независимости нашей системы здравоохранения и лекарственного обеспечения. Я уже не говорю об экономической выгоде.

К примеру, моя мать несколько лет пользовалась довольно дорогим противовоспалительным обезболивающим средством зарубежного производства, и буквально пару недель назад в аптеках появился российский полный аналог этого средства, который в три раза дешевле. И это радует. Давайте не будем давать возможности извлекать выгоды из наших недугов зарубежному бизнесу.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Если мы захотим, то произведем любое современное лекарство. Летаем же в космос — сможем решить и земные проблемы. То есть, стоит только захотеть.

Нарастание такого желания вполне очевидно, а пандемия многим нашим чиновникам раскрыла глаза на то, что сегодня является самым важным. В России необходимо создавать современную медицинскую отрасль, чтобы деньги россиян не утекали за рубеж в качестве платы за медицинское обслуживание сомнительного качества и непонятно кем и как произведенные препараты.

Нам нужно наращивать собственное и экспортное производство лекарственных средств, активнее проводить доклинические и клинические исследования, в целом разработку эффективных лекарственных препаратов нового поколения, то есть развивать также научный потенциал российской системы здравоохранения, чтобы быть способными отражать любые инфекционные вызовы и с уверенностью смотреть в будущее.