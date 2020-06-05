Грозный, , 16:55 — REGNUM В Чечне отравился чистящим средством малолетний ребенок. Девочку, 2016 года рождения, госпитализировали с диагнозом «химическое отравление». К счастью, врачам удалось вовремя оказать ей помощь. По данному факту была организована проверка прокуратуры, сообщили 5 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что «ребенок по месту своего проживания из-за непредусмотрительности взрослых употребил чистящее средство «Шуманит». За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних родители были привлечены к административной ответственности.

Уголовное дело возбуждать не стали в силу того, что ребенок рос в благополучной семье, а ее родители ранее на учете в органах системы профилактики не состояли.

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