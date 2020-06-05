Мурманск, , 16:54 — REGNUM В мурманских муниципалитетах, в которых действуют ограничения на въезд и выезд, будет введена электронная система пропусков. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Нововведение коснется Мончегорска, Оленегорска, поселения Ура-Губа, Териберки, Кандалакшского, Терского района, Печенгского и Ковдорского районов. Действовать электронные согласования будут для граждан, прибывающих на территорию в интересах юридических и физических лиц. Организации и индивидуальные предприниматели могут оформить электронное согласование для своих работников и действовать оно будет до конца месяца, в котором выдано, а граждане — для организаций, оказывающих услуги в их интересах на 48 часов. Для жителей указанных муниципалитетов въезд/выезд остаётся прежним. Отметим, что электронные согласования уже были введены и продолжают действовать в Кировске и Апатитах, где зафиксирован один из самых высоких уровней заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала эпидемии в Мурманской области выявили 3422 случая заражения новым коронавирусом. Семь человек скончались.