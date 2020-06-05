Канберра, , 16:51 — REGNUM Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс нашла целую плантацию конопли, насчитывавшую более 2,4 тыс. кустов, сообщает 5 июня официальный сайт полицейского управления.

На кусты наркосодержащих растений наложен арест. Задержаны три человека. Один из них пытался скрыться, но был настигнут полицейскими.

В нескольких теплицах и внутри дома в небольшом городке Марулан было обнаружено 2443 куста конопли.

Дело будет рассмотрено судом 6 июня.

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