Воронеж, , 16:50 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией выявлено у двух сотрудников Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО). Об этом стало известно 5 июня.

Оба сотрудника проходят лечение дома, состояние нормальное. У всех сотрудников ВАСО, которые контактировали с ними, также взяты анализы на коронавирус.

Само предприятие работает в штатном режиме.

«Для повышения уровня безопасности на предприятии введён постоянный контроль за состоянием здоровья сотрудников, ограничены командировки, большинство совещаний проводится в режиме видеоконференций, принимаются дополнительные санитарные и профилактические меры», — цитируют «Вести-Воронеж» представителя ВАСО.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом в Воронежской области выявлены уже на нескольких предприятиях — в центре ракетного двигателестроения, на вагоноремонтном заводе, на кондитерской фабрике в Рамонском районе, на Минудобрениях в Россоши, в концерне «Созвездие», а также на «Воронежстальмост».