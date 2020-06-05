Красногорск, , 16:49 — REGNUM В Подмосковье число пассажиров на маршрутах общественного транспорта выросло на 27% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве прогнозируют дальнейшее увеличение числа пассажиров в связи с постепенным снятием ограничений. С ростом пассажиропотока на линии выведут резервные автобусы. В министерстве добавили, что по сравнению с началом марта 2020 года пассажиропоток на общественном транспорте региона сократился на 63%. Число школьников сократилось на 99%, число пенсионеров — на 71%.