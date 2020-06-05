Нальчик, , 16:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечена незаконная торговля табачной продукцией. Задержана партия контрафактных сигарет на сумму свыше 4,6 млн рублей, сообщили 5 июня в пресс-службе МВД по республике.

Левый товар находился в домовладении, на кладе и в помещении магазина на рынке города Майский, принадлежащих 39-летней предпринимательнице. Всего было изъято более 25 тыс. пачек сигарет различных наименований, на которых отсутствовали акцизные марки.

Предприимчивая хозяйка планировала продавать товар в своем магазине. Однако теперь ей придется ответить за преступление, предусмотренное статьей УК РФ о производстве, приобретении, хранении и сбыте продукции без установленной законом маркировки. Наказание, предусмотренное этой статьей, составляет до шести лет лишения свободы.