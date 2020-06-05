Мурманск, , 16:41 — REGNUM Из резервного фонда правительства Мурманской области выделили 19,7 млн рублей на выплаты педагогам, которые будут задействованы на ЕГЭ-2020. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

«В этом году экзамен пройдёт в особых условиях, увеличено количество аудиторий для соблюдения социального дистанцирования, будут применяться средства индивидуальной защиты и дезинфекции и другие меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность для выпускников и педагогов», — сообщили в штабе.

Отметим, что Мурманская область стала первым регионом, в котором заработали меры поддержки учителей в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с начала эпидемии зафиксировано 3422 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 2427 пациентов выздоровели, семь человек скончались.