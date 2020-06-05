Тамбов, , 16:40 — REGNUM Субботник в одном из дворов Тамбова провели активисты регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» 5 июня в рамках акции «Спасай Планету» и Всемирного Дня окружающей среды, сообщили в отделении.

Акцию провели во дворе дома по улице Новикова-Прибоя. Участники субботника убрали мусор, ветки. Также на стене дома нарисовали граффити с напоминанием о том, что нужно заботиться об окружающей среде.

Отметим, что 5 июня во Всемирный день окружающей среды «Молодая Гвардия Единой России» запустила серию экологических акций «Спасай планету». Активисты «Молдовой гвардии Единой России» в нескольких российских регионах — с соблюдением всех санитарных мер — провели субботники, разобрали стихийные свалки.