Иерусалим, , 16:39 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле достигло 17 592, сообщили 5 июня в минздраве страны.

За сутки показатель вырос на 97, количество летальных исходов — на один, общее из количество смертей среди пациентов с COVID-19 составило 292. Число излечившихся — 15 028.

В министерстве отмечают, что сейчас среди всех больных, у которых был выявлен коронавирус, 28 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Израиле отмечался ежедневный прирост по COVID-19 на уровне 118 заболевших.

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