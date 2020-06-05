Душанбе, , 16:38 — REGNUM На севере Таджикистана в Гафуровском районе Согдийской области при районной больнице начала свою работу вирусологическая лаборатория. Она стала второй на территории области, сообщает«Азия-Плюс» со ссылкой на источник в администрации области.

По данным источника, оборудование для лаборатории было доставлено из России.

Сообщается, что за сутки медперсонал лаборатории может протестировать на наличие коронавирусной инфекции до 200 человек.

Отметим, что ещё в начале мая 2020 года в Таджикистане функционировала всего одна вирусологическая лаборатория.

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