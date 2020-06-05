Тбилиси, , 16:31 — REGNUM Первыми туристами в Грузии станут, наверное, граждане Израиля, заявил на встрече с представителями туристического сектора региона Имерети премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его информации, для израильских туристов основными в Грузии будут два направления — Кутаиси и Батуми.

«Мы переживаем тяжелый период, и я не могу сказать, что все изменится за один день, но поэтапно мы все вернем, и для этого понадобится примерно один год. Но для того, чтобы все вернуть, мы должны работать вместе. Если правительство будет работать отдельно, бизнес — отдельно, а местная власть — отдельно, то ничего не получится», — заявил Гахария.

Как известно, открыть международное сообщение и допуск иностранных туристов в Грузию правительство планирует с 15 июля.