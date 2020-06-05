Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) всё-таки запланировали проведение торжественных мероприятий в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее горожане выражали опасения, что город останется совсем без праздненств в памятную дату — 24 июня 2020 года. Мэр Владислав Пинаев заявлял, что шествия в Нижнем Тагиле не будет, да и вовсе проводить массовые мероприятия сейчас чиновник бы не стал. А ведь для Нижнего Тагила, где ковалась Победа, День Победы — особенный праздник.

Военные всё же решили организовать шествие в честь всенародных торжеств.

«В настоящее время планируется участие военнослужащих ЦВО в торжественном шествии в Нижнем Тагиле. Данный вопрос прорабатывается с местными органами власти», — заявили в пресс-службе округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге военнослужащие ЦВО организуют полноценный парад Победы 24 июня 2020 года. Всех участников парада проверят на коронавирус.

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