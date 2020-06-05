Архангельск, , 16:29 — REGNUM В Архангельской области за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 94 человек. Обще число зараженных с начала эпидемии выросло до 2806. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых случаев заражения 44 выявлены в Архангельске, 32 — в Северодвинске, по три — в Приморском, Няндомском и Холмогорском районах. Коронавирус обнаружен также у жителей Виноградовского, Плесецкого, Котласского районов и Новодвинска.

С начала эпидемии в регионе вылечились от коронавируса 779 человек, жертвами COVID-19 стали 4 человека.