Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM Тяжёлая форма коронавирусной инфекции может привести к инвалидности. Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 июня завкафедрой эпидемиологии медико-профилактического факультета РостГМУ Тамара Кондратенко, передаёт ИА REGNUM.

«Если это тяжёлая форма, то это — инвалидность», — ответила специалист на вопрос о последствиях заражения SARS-CoV-2.

Тамара Кондратенко также призвала не заниматься самолечением ни при каких болезнях. Особенно не стоит руководствоваться советами, полученными из интернета.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области, по данным на утро 5 июня, в тяжёлом состоянии находится 31 пациент с положительным результатом теста на коронавирус. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Всего госпитализировано более 600 носителей инфекции.

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