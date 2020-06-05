Нижний Новгород, , 16:24 — REGNUM Международная акция «Лайфхаки во время пандемии: позитивная самоизоляция» проходит в Нижнем Новгороде, — сообщает пресс-служба города.

Флешмоб, к котором принимают участие школьники Нижнего Новгорода и городов-побратимов города призван рассказать в рисунках, постерах и видео о любимых занятиях дома. Дети делятся своими мыслями и семейными национальными рецептами. Первыми вышли на связь китайские школьники.

«Очень важно сохранять дружественные международные связи сейчас, когда большинство проектов приостановлено. Дистанционное общение и современные технологии, конечно, очень в этом помогают, и мы стараемся использовать эти возможности по максимуму. Сейчас мы работаем сразу над несколькими онлайн-проектами с нашими городами-побратимами и партнерами», — отметил директор департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Сергей Солдатенков.

Работы детей публикуются на социальных страницах Нижнего Новгорода. У города — 17 городов — побратимов. Среди них китайские Хэвэй и Цзинань, греческий Ираклион, финляндский Тампере и т. д