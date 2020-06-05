Сыктывкар, , 16:23 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в День эколога провели акцию «Лесу — да! Свалкам — нет!»: ликвидировали две свалки — строительного мусора и твердых коммунальных отходов — на особо охраняемой лесной территории Корткеросского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского отделения ОНФ.

Злоумышленников, которые на машине привезли в лес строительный мусор, ищут сотрудники местного лесничества. Не откладывая решение вопроса в долгий ящик, общественники провели субботник и очистили территорию, которая является местом отдыха жителей села Корткерос и всего района.

Эксперты ОНФ в Коми сообщили, что очищенная от загрязненная лесная территория 48 квартала Корткеросского участкового лесничества — особая. Здесь в 1977 году в рамках всероссийского научного и хозяйственного проекта по определению лесорастительных зон для основных лесообразующих пород деревьев России были созданы на площади 30 га географические лесные культуры: высажены саженцы сосны, ели и лиственницы, которые были взяты под особое наблюдение.

«Когда деревья выросли, здесь была создана рекреационная зона — место отдыха граждан, сбора грибов и ягод. В ходе мониторинга, в том числе на основании сигналов граждан, мы выявили здесь грубейшее нарушение экологического законодательства. В регионе смягчены ограничения, граждане сейчас будут массово отдыхать. Поэтому мы провели субботник по ликвидации здесь мусорного безобразия. Сделали это в День эколога — отметили праздник конкретным и нужным делом», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Общественники убрали порядка трех кубометров строительных отходов (досок и конструкций, опилок) внутри особой лесной зоны и порядка двух кубометров твердых коммунальных отходов (пакеты, бутылки, бумагу) при въезде в зеленую зону.

Помощь в проведении субботника оказали Корткеросское лесничество и администрация Корткеросского района: муниципальные власти на безвозмездной основе выделили транспорт для отправки собранного мусора на официальный полигон для складирования и последующей утилизации.