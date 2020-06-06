Стокгольм, , 09:07 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сообщил, что «антитела к новому коронавирусу (прим.: SARS-CoV-2) дают иммунитет». Однако до сих пор остается неясным, можно ли человеку, у которого обнаружены эти антитела, общаться со своими пожилыми родственниками и не подвергнуть их риску заражению. Об этом 5 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

4 июня правительство Швеции объявило, что оно намерено ввести практику широкомасштабного тестирования на обнаружение антител. Предполагается, что в результате все желающие сдать пробы на анализы получат возможность узнать, болели ли они COVID-19 или нет. В этой связи Агентство общественного здравоохранения Швеции выступило с четким посылом, — антитела дают иммунитет. Однако журналисты отмечают, что ранее специалисты ведомства сталкивались с трудностями при ответе на вопросы о возможных контактов лиц, у которых были обнаружены антитела, со своими пожилыми родственниками. Помимо этого медики до сих не могут ясно ответить, как долго будет длиться иммунитет.

«Расширение наших знаний продолжается. Мы узнаем все больше и больше, и сегодня мы полагаем, что знаем, что у вас появляется иммунитет после того, как вы побороли данную инфекцию, как и многие другие инфекционные заболевания. Иммунитет — это не всегда плюс или минус. Можно предположить, что вы просто плохо или хорошо защищены. Или что у вас есть риск заражения. Мы также не знаем, как долго длится этот иммунитет», — заявил Тегнелл.