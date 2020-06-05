Черкесск, , 16:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в последние дни растет число заболевших COVID-19, очевидно, пандемия в регионе достигла пика. Ситуация в республике в настоящее время сложная, но контролируемая. Об этом заявил 5 июня полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка по время телефонного разговора с главой КЧР Рашидом Темрезовым, сообщили в аппарате полпредства в СКФО.

Отметив, что «ситуация в Карачаево-Черкесии управляемая», Чайка потребовал принять «исчерпывающие меры» по решению проблем, на которые «просят обратить внимание жители региона». Полпред также заявил о том, что на жалобы жителей и медработников о различных нарушениях их прав надо реагировать оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в последнюю неделю отмечен резкий рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 5 июня коронавирус обнаружен у 1430 жителей региона. На днях Следственный комитет РФ и Генпрокуратура потребовали провести проверку по жалобам жителей республики на якобы утаивание властями КЧР истинной информации о ситуации с коронавирусом.