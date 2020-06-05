Самара, , 16:08 — REGNUM ПЦР-лабораторию для диагностики коронавирусной инфекции откроют в Тольятти. Такое поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на выездном заседании оперативного штаба региона в Тольятти, 5 июня передает пресс-служба областного оперативного штаба.

По словам главного врача больницы № 5 Тольятти Николая Ренца, ситуация с распространением коронавируса в муниципалитете не является катастрофической, в то же время идет напряженная работа. В настоящее время в медицинском учреждении проходят лечение 839 пациентов. Все они получают медицинскую помощь в необходимом объеме. Сотрудники больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Глава региона Дмитрий Азаров предложил создать при оперативном штабе информационный центр и предложил Николаю Ренцу его возглавить. Кроме этого он поручил в самое ближайшее время открыть в городе ПЦР-лабораторию, в которой будут диагностировать коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор Самарской области выехал в Тольятти для того, чтобы лично оценить ситуацию с распространением там коронавирусной инфекции.

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