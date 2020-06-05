Ставрополь, , 16:15 — REGNUM Строительство 17 детских садов общей вместимостью около 2,8 тыс. мест одновременно ведется в Ставропольском крае. Открыть дошкольные учреждения планируется до конца 2020 года, сообщили ИА REGNUM 5 июня в управлении по информполитике правительства региона.

В рамках национального проекта «Демография» возводятся 15 детских садов на 2470 мест. Один из них с плавательным бассейном появится в селе Донском Труновского района. К настоящему времени завершена кладка стен первого этажа и ведется отделка цоколя. Детский сад сможет принять 100 дошколят, а также позволит создать 53 новых рабочих места.

Кроме того, по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа на Ставрополье завершается строительство двух детских садов в Пятигорске и Кисловодске на 220 мест и 100 мест соответственно.

Вместе с тем, в рамках нацпроекта «Демография» в регионе начато строительство еще девяти детских садов на 1065 мест. В ближайшее время в Кисловодске также начнут возводить еще один детский сад на 280 мест. Сдача в эксплуатацию этих объектов намечена на 2021 год.