Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM В Ростовской области к купальному сезону 2020 года будет подготовлено более 100 пляжей. В частности, ведутся работы по очистке дна, благоустройству и оснащению инвентарём зон отдыха, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 июня.

«По данным муниципальных образований в этом году планируется к открытию более 100 пляжей, в том числе 53 малых. Ещё 20 новых пляжей будут открыты впервые», — отметил заместитель главы региона Вадим Артёмов.

ИА REGNUM отмечает, что ранее ростовские спасатели предупредили о переносе даты открытия купального сезона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. При этом активная подготовка к летнему сезону практически завершена.

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