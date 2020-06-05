Ставрополь, , 16:19 — REGNUM Около 30% месячной нормы осадков выпало в Ставрополе за два с половиной часа вечером 4 июня. Стихия, в частности, повредила кровли домов и подтопила подземные переходы, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе администрации города.

Оказался под водой перекресток улицы Бруснева и проспекта Кулакова. Здесь к одному дождевому колодцу, от которого отходит труба диаметром 800 мм, подходят сразу три трубы диаметром 1000 мм, и ливневые канализации не справляются. Отмечается, что уже разработан проект по реконструкции участка дороги, предусматривающий устройство дополнительной трубы. Он прошел экспертизу, однако из-за недостатка финансирования реализация пока приостановлена.

По данным мэрии, на нескольких участках городских дорог провалился грунт, пострадала кровля в одной из многоэтажек, где ведется капремонт крыши, а на улице Семашко и площади 200-летия Ставрополя подтопило два подземных перехода. При этом воду из них практически сразу удалось откачать.

В администрации краевой столицы добавили, что ни одна ливневая канализация в городе не засорилась. Вся прибордюрная часть дорог после ливня вычищена, скоро коммунальщики должны привести в порядок и тротуары, работает вакуумная техника.

Напомним, ранее на Ставрополье в связи с непогодой было объявлено экстренное предупреждение. В ведомстве сообщили, что 4 и 5 июня ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.