Амстердам, , 15:58 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения в Нидерландах за прошедшие сутки увеличилось на 210 и теперь превысило 47,1 тысячи. Об этом 5 июня сообщает Национальный институт здравоохранения.

Согласно его данным, в результате этого общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране достигло 47 152.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в Нидерландах от COVID-19 скончались 15 пациентов и суммарное количество летальных исходов стало теперь 6 005.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 1 миллиона тестов на коронавирус было проведено в Польше за время эпидемии коронавирусной инфекции.