Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Социально ориентированные некоммерческие организации будут освобождены от арендной платы за городскую недвижимость в связи с коронавирусными ограничениями. Об этом 5 июня сообщили в Смольном.

Таких льгот для НКО требовали сами общественники, а также депутаты. Ранее от аренды освободили частный бизнес — определенные отрасли малого и среднего предпринимательства. Однако, как указывали парламентарии, НКО в прошедшие месяцы карантина тоже остались без стабильной финансовой поддержки.

Кроме того, власти расширили основания, по которым малый и средний бизнес может быть освобожден от аренды.

Согласно проекту поправок в городской закон, предприниматели могут быть освобождены от аренды за землю и нежилой фонд не только по основному виду деятельности согласно ОКВЭД, но и по дополнительному, если тот подпадает под перечень особо пострадавших.

По действующей редакции закона льгота предоставляется исключительно по по основному виду деятельности согласно ОКВЭД и данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Пострадавшими отраслями считаются сферы спорта, туризма, образования, культуры, СМИ и другие.

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