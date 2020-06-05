Душанбе, , 15:50 — REGNUM В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне над дислоцированными в Таджикистане и Киргизии российскими военными базами 24 июня 2020 года планируется провести торжественный пролёт авиации, сообщаетпресс-служба Центрального военного округа.

В демонстрационных пролётах над 201-й российской военной базой в Таджикистане примут участие две пары вертолётов Ми-8 и Ми-24, а в Киргизии — четыре штурмовика Су-25СМ и вертолёт Ми-8.

Помимо этого, в районах расположения баз предусмотрены торжественные построения и прохождения различных воинских соединений и подразделений.