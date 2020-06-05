Джакарта, , 15:47 — REGNUM За минувшие сутки на территории Индонезии было выявлено 703 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июня сообщает индонезийский минздрав.

Также указывается, что в результате этого общее число зараженных в стране на данный момент составляет 29 521.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли 49 пациентов и теперь их общее число стало 1 770.

При этом в Индонезии за сутки 551 человек вылечился от COVID-19 и их суммарное количество достигло 9 443.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пакистане за сутки выявили порядка 4 тыс. случаев заражения коронавирусом.