Стокгольм, , 15:48 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 77 человек. Такие данные 5 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 5 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 639 человек. Их число увеличилось на 77 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 42 939 человек. За сутки были выявлены 1 056 новых случаев заражения.

По состоянию на 5 июня 2 152 человека с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.