Москва, , 15:43 — REGNUM В Москве учебный год 2019−2020 гг. заканчивают 57,5 тыс. одиннадцатиклассников, сообщается на портале мэра столицы.

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В связи с карантином по коронавирусу Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 3 июля. Его будут сдавать только те, кто поступает в этом году в вузы.

Чтобы исключить возможность заражения, в школах при сдаче ЕГЭ будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования — маски, перчатки и соблюдение дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускники школ Москвы напишут итоговое сочинение 8 июня.

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