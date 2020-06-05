Москва, , 15:39 — REGNUM В ходе перевода российских школ на дистанционный формат в условиях пандемии коронавируса в Минпросвещения проанализировали материально-техническое состояние образовательных учреждений. Об этом в ходе онлайн-интервью в программе «Дайте сказать» на YouTube-канале Life заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Есть разные ситуации в школах. Когда мы с ними столкнулись, то мы проанализировали материально-техническое состояние каждой школы и увидели, что лишь четверть школ могут использовать дистанционные технологии, имеют нужную скорость интернета. Мы сделали определённые выводы и точечно понимаем, где и какое оборудование необходимо», — сказал Кравцов.

По его словам, в Минпросвещения совместно с Минкомсвязи создан стандарт образовательной среды школ: «Будем работать в этом направлении».