Москва, , 15:45 — REGNUM Решение о снижении стоимости обучения в вузах нельзя принять в массовом порядке — этот вопрос необходимо решать индивидуально. Об этом 5 июня заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время прямой линии в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нет универсального решения всем снизить стоимость обучения», — сказал министр.

Фальков отметил что снижение цены — это «всегда индивидуальная история». Также он напомнил, что в 2020 году было принято решение не индексировать стоимость обучения и оставить его на уровне 2019 года. Причем это решение было принято после длительных совещаний.

«Очень непростое решение. Мы почти месяц совещались с вузами. Почему я так говорю: любое решение должно быть взвешено. Вуз — очень сложная социальная система», — заявил Фальков.

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