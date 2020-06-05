Стокгольм, , 16:04 — REGNUM До 15 июня «рекомендация» министра внутренних дел Швеции останется в силе. Однако глава ведомства Анн Линде не исключила возможности отмены данной меры по мере улучшения эпидемиологической ситуации в мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 5 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В настоящее время в Швеции действует «рекомендация» внешнеполитического министерства страны, согласно которой граждане должны «воздерживаться от ненужных поездок за границу». Таким образом, никакого прямого запрета для жителей страны не существует, о чем поспешила заметить министр Линде.

Но данная рекомендация шведского МИД означает, что если граждане все же совершат поездку за границу и с ними что-либо случится, то никакой ответственности шведское государство не понесет, так как путешественники были предупреждены заранее. Такая ситуация сохранится, по крайней мере, до 15 июня, однако министр Линде не исключила возможности отмены рекомендации подконтрольного ей ведомства.

«Мы внимательно следим за развитием событий, и ограничение можно изменить, если мы придем к другой оценке ситуации. Но, как это кажется сегодня, наша рекомендация остается в силе. Это — рекомендация, а не запрет на совершение поездок. Каждый путешественник сам принимает решение — путешествовать или нет, несмотря на данный совет. Каждый человек может взять на себя ответственность», — заявила Линде.