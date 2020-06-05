Пушкин, Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности детскую городскую поликлинику №49 за нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период пандемии коронавируса. Об этом 5 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Причиной судебного разбирательства стало заражение 22 человек в Пушкине. Во время санитарно-эпидемиологического расследования районным отделением городского управления Роспотребнадзора специалисты проверили местную детскую поликлинику и обнаружили, что три сотрудника не использовали средства индивидуальной защиты, а в процедурном кабинете не проводился контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

Также установлено, что исследования на наличие новой коронавирусной инфекции у медиков было проведено лишь на 13-й день медицинского наблюдения за пациентами. А информация о заболевших не передавалась в установленные порядки и сроки.

«Таким образом, СПб ГБУЗ ДГП №49 не предприняло должных мер по соблюдению законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, хотя должно было предвидеть возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия)», — отметили в суде.

Представитель поликлиники вину в совершении административного правонарушения признал частично, пояснив, что в процедурном кабинете проводилась уборка, и никто из сотрудников не заболел; он также считает, что никакой угрозы не было.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Отметим, это не первое медучреждение города, оштрафованное за нарушение подобных санитарных норм в эпоху пандемии. Ранее на ту же сумму были привлечены к ответственности НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Горбольница №14, перепрофилированные под прием пациентов, заболевших COVID-19.

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