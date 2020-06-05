Москва, , 15:33 — REGNUM Российские власти делали всё, чтобы учебный процесс в школах во время пандемии коронавируса не прерывался. Об этом в ходе онлайн-интервью в программе «Дайте сказать» на YouTube-канале Life заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Всё было сделано, чтобы обеспечить здоровье школьников, родителей, дедушек, бабушек, учителей. Учителя ответственно отнеслись к процессу, он ни на миг не останавливался. На первом этапе, с 15 марта, ученики находились дома, а учителя — в школах, и уже 16 марта начал действовать центр помощи ученикам и родителям. Мы привлекли лучших педагогов и методистов и в круглосуточном режиме оказываем помощь. Мы старались делать всё, чтобы учебный процесс не прерывался», — сказал Кравцов.

По его словам, в начале года сложно было представить ситуацию, которая произошла: «Были технические вопросы — увеличилась нагрузка на интернет-трафик. Это проблема всего мира».

Кравцов подчеркнул, что в начале следующего учебного года в школах будет проведена диагностика знаний школьников, в ходе которой будут проанализированы пробелы в знаниях учеников для их ликвидации: «Но никакие дистанционные технологии не заменят традиционного обучения, а могут лишь восполнять пробелы — например, когда ребёнок болеет».