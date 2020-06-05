Пенза, , 15:52 — REGNUM В Пензенской области начали проводить процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве проинформировали, что с 8 июня возобновляется плановый прием пациенток в отделениях охраны репродуктивного здоровья и вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

В целях предотвращения распространения коронавируса пациенткам рекомендовано приходить строго в назначенную дату и не ранее чем за 20 минут до приема. Эти меры позволят избежать скученности в коридорах и у врача в кабинете. Также женщинам необходимо быть в масках и перчатках. Кроме того, у них на входе замерят бесконтактным термометром температуру. В исключительных случаях допускается сопровождение пациентки одним помощником при наличии у него индивидуальных защитных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, консультативно-диагностический центр Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова с 28 мая возобновил плановый прием детей.

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