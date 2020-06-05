Москва, , 15:30 — REGNUM Названа даты написания школьниками итогового сочинения. Выпускники школ Москвы напишут его 8 июня, сообщается на портале мэра столицы.

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Писать итоговое сочинение будут около 400 выпускников 2020 года, выпускников прошлых лет и студенты ССУЗов.

Итоговое сочинение проведут дистанционно. Учащимся в личные кабинеты на mos.ru до 5 июня отправят уведомления о регистрации. Там же можно будет узнать результаты сочинения.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ начнется 3 июля. В 2020 году в Москве школы заканчивают 57,5 тыс. одиннадцатиклассников.

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