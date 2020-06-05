Москва, 5 июня 2020, 15:30 — REGNUM Названа даты написания школьниками итогового сочинения. Выпускники школ Москвы напишут его 8 июня, сообщается на портале мэра столицы.
Читайте также: В России продолжат использовать систему распознавания лиц на ЕГЭ
Писать итоговое сочинение будут около 400 выпускников 2020 года, выпускников прошлых лет и студенты ССУЗов.
Итоговое сочинение проведут дистанционно. Учащимся в личные кабинеты на mos.ru до 5 июня отправят уведомления о регистрации. Там же можно будет узнать результаты сочинения.
Как сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ начнется 3 июля. В 2020 году в Москве школы заканчивают 57,5 тыс. одиннадцатиклассников.
Читайте также: Кравцов: выпускники получат аттестаты до 15 июля