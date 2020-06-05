Уфа, , 15:31 — REGNUM Единый государственный экзамен стартует в школах Башкирии 3 июля. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, школьники, которые не смогут по уважительной причине сдать экзамены в июле, смогут сдать ЕГЭ в августе.

По словам министра образования и науки республики Айбулата Хажина, школьные автобусы будут дезинфицировать два раза в день. А во всех пунктах сдачи экзаменов уже обеспечили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Выпускные вечера по всей России пройдут 27 июня в дистанционном формате.

По словам Айбулата Хажина, если позволит эпидемиологическая ситуация и разрешат санитарные врачи, то может быть выпускные вечера пройдут в республике 25 июля после сдачи всех экзаменов.

По словам главы Башкирии Радия Хабиров, не нужно ничего загадывать. Надо придерживаться рабочей версии. При этом он подчеркнул, что недопустимо употреблять алкоголь на выпускном балу.

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