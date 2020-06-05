Брюссель, , 15:29 — REGNUM Европейский союз вернется к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня, заявила 5 июня еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

«Мы вернемся к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня», — сказал Юханссон по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что в Евросоюзе необходимо возобновить свободное передвижение.

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