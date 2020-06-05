Курган, , 15:27 — REGNUM В Курганской области в День эколога для волонтёров штаба #МыВместе познавательную и запоминающуюся лекцию о природе региона провели представители Русского географического общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор работы со СМИ регионального отделения Общероссийского народного фронта Елена Васильева.

Лекторий с элементами интерактивного мультимедийного представления «Удивительные соседи. Животный мир Зауралья» провёл режиссёр, сценарист и оператор Вадим Осадчий. Были показаны фильмы об уникальности природы Курганской области, растительном и животном мире региона, его обитателях, вошедших в Красную книгу России.

«К сожалению, не все волонтёры смогли присутствовать на этом познавательном и зрелищном мероприятии. Часть ребят у нас сегодня отдыхает и были всего лишь 20 человек. Вадим Осадчий очень интересно рассказывал о съёмках, о подходах в работе с живой природой. Мероприятие у нас получилось не массовым, и конечно же мы провели его с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу», — прокомментировала Елена Васильева.

Отметим, что 5 июня в день эколога активисты Общероссийского народного фронта провели аналогичные акции в других регионах России. Общественники напомнили гражданам о важности бережного отношения к природе, провели субботники, онлайн челленджи и квизы с трансляцией в социальных медиа.