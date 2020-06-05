Душанбе, , 15:27 — REGNUM Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на состоявшемся сегодня, 4 июня, очередном заседании республиканского штаба по противодействию пандемии COVID-19 предложил наказывать граждан за несоблюдение «масочного» режима и социальной дистанции, сообщает секретариат премьера.

Расулзода подчеркнул, что правительство страны может ввести административное наказание, если таджикистанцы не будут выполнять требования и рекомендации штаба: носить маски, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, не проводить массовые мероприятия, не покидать свои дома без крайней необходимости.

Ранее с подобным заявлением выступила группа депутатов нижней палаты парламента страны.

Они предлагали внести поправки в Кодекс административных правонарушений, которые позволят ввести штрафные санкции в отношении граждан, отказывающихся носить маски.

Однако эксперты считают, что подобные меры могут привести лишь к обострению сложившейся ситуации и стать дополнительным поводом для развития коррупции.

Официально в Таджикистане в связи с распространением на территории страны коронавирусной инфекции карантин пока введён не был. Но с момента официально подтверждённого появления коронавируса в стране ношение маски стало обязательным.

Читайте по теме: Всех жителей Таджикистана обязали носить медицинские маски