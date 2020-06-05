Махачкала, , 15:37 — REGNUM Медицинские центры, возводимые в Дагестане Министерством обороны РФ, оснастят стационарными лабораториями для проведения молекулярно-генетических исследований приборами полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июни в пресс-службе федерального ведомства:

Напомним, в настоящее время в Дагестане специалисты военно-строительного комплекса Минобороны возводят три многофункциональные медцентра в сумме на 200 койко-мест. Соответствующее поручение было дано президентом России Владимиром Путиным после совещания с руководством и представителями общественности региона, в ходе которого обсуждалась сложившаяся в республике ситуация с коронавирусом.

При строительстве медцентров в Дагестане используются типовые проекты Минобороны. Вместе с тем, как отмечается, проекты были адаптированы к особенностям имеющихся площадок застройки, а также скорректированы в соответствии с обращением руководства республики. Для инспектирования хода строительства медцентров сегодня, 5 июня, в республику прибыл замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

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