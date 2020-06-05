Душанбе, , 15:26 — REGNUM Посольство России в Тажикистане и агентство гражданской авиации Таджикистана опроверглиинформацию о восстановлении регулярного авиасообщения между двумя странами.

В заявлении говорится, что самолёты смогут курсировать между странами только после стабилизации эпидемиологической ситуации — о чём будет заранее официально объявлено уполномоченными органами государственной власти двух стран.

При этом агентство гражданской авиации Таджикистана призывает граждан не доверять непроверенной информации, поступающей из неофициальных источников, и не покупать авиабилеты.

В посольстве РФ в Таджикистане также попросили своих граждан не «приобретать у авиакомпаний билеты на рейсы из Таджикистана в Россию, которые не были включены в упомянутый перечень «вывозных» рейсов, до момента возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами».

Отмечается, что на сайтах российских авиакомпаний — «Уральские авиалинии» и «ЮтЭйр» — была опубликована информация о продаже и бронировании билетов на рейсы Москва-Душанбе и обратно с 30 июня 2020 года.

Напомним, что в конце марта 2020 года авиасообщение между РФ и Таджикистаном было временно приостановлено. Исключение было сделано лишь для нескольких вывозных чартерных рейсов, которые были предназначены для возвращения застрявших в соседних государствах россиян и таджикистанцев домой.