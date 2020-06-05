Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM В Ростовской области возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Однако на приём к врачу жителям региона настоятельно рекомендуют в дистанционном режиме, передаёт ИА REGNUM.

«Для того чтобы не было скопления у регистратуры и кабинетов специалистов, просим жителей пользоваться всеми доступными видами записи: через интернет, call-центры или терминалы. Ни одного человека без средств индивидуальной защиты в лечебное учреждение не пустят», — обратила внимание министр донского здравоохранения Татьяна Быковская.

На входе в больницы и поликлиники установлен так называемый входной фильтр. Всем посетителям перед приёмом измерят температуру тела. При этом посещение врача разрешено только при строгом соблюдении санитарных требований — необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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