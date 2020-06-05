Екатеринбург, , 15:26 — REGNUM Свердловское отделение «Общероссийского народного фронта» инициировало экологический «челлендж» в честь Дня эколога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы акции.

Инициаторы предложили жителям Свердловской области записать небольшие видео, в которых люди делятся с другими своими способами по улучшению экологической ситуации. Например, в одном из фрагментов предлагается сортировать мусор, в другом — посадить дерево, в третьем — отказаться от автомобиля в пользу велосипеда.

«Давайте вместе позаботимся о нашем будущем, сделаем минимальный шаг к сохранению природы и станем примером для других», — сообщают организаторы.

Свои видеоролики с хэштегом «#воттакмогуитытаксможешь» предлагается публиковать в социальных сетях Instagram и TikTok.

Как сообщало ИА REGNUM, День эколога отмечают по всей стране — субботниками и различными экологическими акциями.

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