Оренбург, , 15:20 — REGNUM В Оренбурге в рамках акции #МыВместе активисты Общероссийского народного фронта передали медикам двух больниц, где организовано больше всего коек дляпациентов с коронавирусной инфекцией, средства индивидуальной защиты (СИЗ), питьевую воду и термопоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной организации.

Благотворительную помощь получили Областная клиническая инфекционная больница и Областная клиническая больница № 2 в Оренбурге. В ближайшее время общественники намерены подарить еще одну партию средств индивидуальной защиты.

«Мы передали маски, перчатки, антисептики и экраны для врачей, которые в период борьбы с коронавирусной инфекцией каждый день используют большое количество средств индивидуальной защиты, многие из которых являются одноразовыми и быстро расходуются. Поэтому в ближайшее время мы планируем сформировать и подарить еще одну партию СИЗов», — отметила руководитель регионального штаба акции #МыВместе, координатор движения «Волонтеры-медики» в Оренбургской области Евгения Васильева.

Термопоты объемом десять литров позволят врачам кипятить воду и поддерживать ее температуру в течение всей трудовой смены. А большие бутыли питьевой воды и помпы к ним обеспечат соблюдение питьевого режима тех, кто работает и лечится в «краснойзоне». Предприниматель-поставщик намерен регулярно обеспечивать больницы водой.

«Спасибо волонтерам за то, что понимают важность помощи медицине, в частности, нашей больнице, которая в настоящий момент находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Сообща, я думаю, мы пройдем это нелегкое испытание, выпавшее на нашу с вами долю. Берегите себя и своих близких, родных», — сказал главный врач Оренбургской областной инфекционной больницы Андрей Попов.