Ново-Огарево, Московская область, , 15:18 — REGNUM Роспотребнадзор должен будет оценить все места хранения нефтепродуктов в стране и проверить все объекты, аналогичные ТЭЦ в Норильске. Такое поручение федеральной службе сегодня, 5 июня, в ходе видеосовещания по экологии дал президент РФ Владимир Путин.

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По словам главы государства, сделать это необходимо для того, чтобы в будущем избежать чрезвычайных ситуаций, подобных той, что произошла в Норильске.

«Прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости — организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов», — сказал российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на промышленной площадке ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошёл разлив более 21 тонны дизельного топлива. Нефтепродукты попали в местный ручей и речку Амбарная. Из-за масштабного инцидента в Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня.

В «Норильском никеле» уже заявили, что полностью профинансируют все работы по восстановлению экологии после разлива нефти под Норильском.

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